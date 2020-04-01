清明暨兒童節四天連假即將展開，量販龍頭家樂福今（1）宣布，全台六家量販賣場內的「美食街」也因應防疫進行大改革，即起攜手進駐的餐飲業者首度推出「安心服務公約」，包括增加餐具與料理餐具消毒作業、員工全程配戴口罩、員工勤洗手及注意個人衛生、停止試吃試喝服務等，讓顧客用餐更安心！

家樂福表示，連假即將開始，家樂福也全面強化賣場防疫措施，除了進入賣場量額溫、結帳區設置1.5公尺安全間距外，也在生鮮區放置一次性衛生手套供顧客使用，店內環境及設備亦加強消毒清潔。

而在賣場以外，家樂福「美食街」也是許多民眾用餐的地方。家樂福表示，即起首度攜手進駐的餐飲業者推出「安心服務公約」，共六大守則，包括：1.提供酒精給予顧客用餐前清潔雙手。2.增加餐具與料理餐具消毒作業。3.每位員工工作全程配戴口罩。4.員工遵守勤洗手及個人衛生。5.員工每日入場前量測額溫達標準才能作業。6.停止試吃試喝服務避免民眾重複接觸傳染。

家樂福強調，上述守則每天將由各餐飲櫃位主管帶領員工落實，並張貼於櫃位明顯處提醒顧客；同時，「美食街客食區」每一小時消毒桌椅與環境，如遇人潮高峰時段機動性清潔消毒；「顧客休息區」也減少用餐桌數，並拉大間隔1.5公尺，若是連接式的座位，則每1.5公尺一個間隔界線，期望透過上述多項防疫新措施，以行動維護顧客的健康安全！

(工商 )