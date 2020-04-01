櫃買中心今（1）日表示，合世（1781）、樺晟（3202）、晶悅（2718）、新洲（3171）、友銓（5321）等5檔股票，都自4月6日起預收款券；合世、樺晟兩檔股票為每二十分鐘撮合一次，晶悅、新洲、友銓等3檔股票為每五分鐘撮合一次。

合世、樺晟兩檔股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月6日起10個營業日（到4月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

晶悅、新洲、友銓等3檔股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月6日起10個營業日（到4月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )