金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，主辦單位台灣金融研訓院今（1）日宣布開始收件了。

經獎項選拔委員會討論，最新決定，2020年將把歷屆競逐件數最多的「最佳社會責任獎」，調整成「最佳ESG獎」，除了符合國際潮流趨勢，更期許參選機構能用金融的力量來促使業者注重環境、社會責任與公司治理，畢竟地球共好，才能達到環境永續、金融永續。

這項兩年一度的金融業內最嚴格競賽進入第十屆，歷屆以來同業之間競爭，沒有最激烈、只有愈來愈激烈，像上一屆選拔有36家金融機構報名，共102件參選案件角逐，參選件數創下歷屆新高，單是獎項說明：「樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新」，就足以體會它的權威。

由於金融業參與愈來愈熱烈，獎項又限定，遺珠之憾經常發生，主辦單位因此鼓勵金融同業，入圍即是一種肯定！尤其這一屆菁業獎，除續請金融監督管理委員會、行政院農業委員會指導，銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等銀行周邊單位都共襄盛舉。

第十屆台灣傑出金融業務菁業獎選拔活動，自4月1日起至7月15日止受理報名，主辦單位表示，預期金融業者會在這段時間充分準備資料，爭取入圍的機會。菁業獎簡章、說明會及報名表等相關訊息，均已公開在金融研訓院網站。

(工商 )