新北市警察局新莊分局分局長林武宏特別指示行政組自製次氯酸水稀釋液，提供外勤員警作為透氣雨衣、巡邏車室、酒測器等物品消毒用。

分局長林武宏表示，員警穿著警用雨衣布料外層有一層防水膜，酒精液容易使防水塗層受損，影響防水功能；酒測器的吹嘴連接處在每次檢測完畢後，倘以75％酒精消毒，恐影響酒測器的感應功能。另外天氣逐漸炎熱，考量巡邏車內的溫度較高，若以稀釋漂白水擦拭，氯氣的味道又容易影響員警健康，因此分局又準備200ppm的次氯酸水稀釋液提供予外勤員警作為器具消毒用。

林武宏表示，次氯酸水的價格水漲船高，市售次氯酸水液體的濃度也不見得合用，因此由具有鑑識背景的行政組長陳紹文，利用家庭用次氯酸水製造機，以自來水及食鹽依次做出500CC的1200ppm次氯酸水濃縮液，再依比例稀釋為200ppm的稀釋消毒液，分裝於不透光的噴霧瓶中供外勤員警使用。

行政組長表示，作為消毒環境、器具、衣物的次氯酸水濃度需求皆不同，若濃度太低，則無法發揮消毒效果。次氯酸水若作為物品、食品容器消毒之用，其有效氯含量必須於200ppm以下，方有殺菌效果。

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(中時 )