日本電影《二階堂家物語》由國際名導河瀨直美監製，邀請了曾在坎城影展「一種注目」單元獲得未來新秀獎的伊朗新女導演艾達潘漢德拍攝這部描述日本傳統家族面臨繼承難題的作品。集合日本知名演員加藤雅也、石橋靜河、白川和子等人共同演出，艾達為此還特別到故事發生地奈良住了好一陣子，來撰寫更貼近日本生活的劇本，男主角加藤雅也讚美導演艾達精準抓住日本電影的精神，讓作品完全看不出是出自外國導演之手，跨越國家獲得共鳴。

《二階堂家物語》由日本知名女導演河瀨直美擔任監製，河瀨直美是日本譽滿國際的代表性導演，作風格細膩柔軟，有獨特的世界觀，曾經6度獲選坎城影展競賽單元，作品曾獲得評審團大獎、金攝影獎等多次肯定，在日本影壇可說與另一日本名導演是枝裕和齊名。

出身奈良的她，對故鄉滿滿的情感，籌辦奈良國際影展，積極培育後進。《二階堂家物語》便是奈良影展的電影製作計畫「奈良敘事（NATAtive）」，找來今後備受期待的新銳導演，以奈良為背景製作電影，是個集結日本電影劇組第一把交椅，並與當地居民合作拍片的計畫。

河瀨直美特別找到2015年以第一部作品《再婚風暴》在坎城影展「一種注目」單元獲得未來新秀獎的伊朗新銳女導演艾達潘漢德執導。艾達得知有機會進行跨國合作時非常開心，但發現是要拍攝一部極具日本風味的電影時，她深怕自己無法勝任，壓力巨大而想要推辭，但河瀨鼓勵她先到奈良住幾天，觀察日本人的生活，再來發展劇本，果然讓她放下心中大石，艾達與編劇丈夫前往奈良居住，並創作出這部關於家族繼承與個人自由衝突的作品，她說：「傳統與現代的衝突，是跨越國界，所有國家的觀眾都會有共鳴的故事。」

艾達表示當初曾經想拍攝充滿刺青、黑道衝突的故事，但深入日本生活之後，聽到「入贅」二次時，突然便被激發出了靈感，最後寫出了在日本留下的傳統之中，親子、男女之間糾葛的愛的故事。她當初以波斯文撰寫劇本，再翻譯成英文最後才又翻成日文，但演員演出時都可感受到導演的用心，毫無違和感，電影畫面也精緻如畫，展現出奈良的沉靜之美。

男主角加藤雅也說：「《二階堂家物語》感覺不像是外國導演拍攝的作品，很佩服她能在如此短的時間之內精準捕捉了日本的精神。如果是找美國導演來拍，可能會拍出怪怪的日本，本片卻不會這樣。古代絲路的起點在波斯，終點在奈良，或許兩地之間有著幽微的聯繫吧。」該片4月24日在台上映。

https：／／youtu.be／6EFhLJhzaRg

(中時 )