某知名人士日前表示「憂鬱症都是因為不知足」，引起廣大輿論的爭辯及討論。雖然主持人事後在直播中澄清「自己不是醫生，只是在用自己的話在安慰朋友。」但還是難以平息民眾的議論。八里療養院醫師林勉璋表示，造成憂鬱症的原因，可從生理、心理以及社會層面三方面來談，並提出各項治療方式。

八里療養院醫師林勉璋指出，造成憂鬱症的原因，可從生理、心理以及社會層面三方面來談。生理層面的原因，包括基因、身體的疾病、藥物的使用等；心理層面的原因，包括從小到大的生活經驗、與原生家庭的關係、重大的分離或創傷事件等；社會層面的原因，包括目前的家庭、就學或工作的環境、經濟狀態、人際關係等。種種的因素交互影響，造成了憂鬱症。

林勉璋表示，憂鬱症在治療上需要針對各個原因多管齊下，治療效果才會好。除了能夠透過藥物輔助治療以外，若是因為身體的疾病造成情緒憂鬱，例如甲狀腺功能低下，那麼就要去治療甲狀腺功能低下；如是因為酗酒造成憂鬱，那就要戒酒；若是因為人際關係的問題而造成憂鬱，那就要去分析人際關係上遭到困難的原因在哪裡，找到原因後加以改變，就能夠改善憂鬱的情形。

衛生福利部八里療養院張介信院長強調，幫助「憂鬱症」患者，需要家人、朋友的鼓勵及陪伴，除了陪伴就醫以外，可以督促病人按照醫師指示服藥，如是因為心理層面導致的憂鬱整，也可透過專業醫療團隊做心理治療，多管齊下的方式，可以讓病人盡早擺脫憂鬱的糾纏、迎向快樂的人生。

(中時 )