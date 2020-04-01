Wecare高雄罷韓的3項理由，有一個長期支持綠營的小英女孩也看不下去，她指出，口罩政策，如今看來韓國瑜並沒說錯；居家檢疫者趴趴走，韓提建隔離收容中心有啥錯；至於韓國瑜聞消毒水，消毒本就要徹底，她感覺韓國瑜和高市府真的很努力付出，

小英女孩接受YouTuber「Bit King比特王出任務」，Wecare高雄罷韓的理由第一項，韓國瑜說禁止口罩出口是不聰明的；第2是韓國瑜要蓋方艙醫院；第3個就說手捧消毒水；說他在惡搞。

小英女孩直言，當初禁止口罩出口到大陸，現在大陸一天可以生產兩億個口罩，現在台灣若能買到500萬個或1千萬個口罩，我們需要那麼多人排隊嗎？有人說app可以上網買口罩 ，但並不是今天買，馬上就可拿到，還要等一個多禮拜，當初若贊助大陸10萬個口罩就好，至少是一個心意，像現在大陸疫情已經緩和，口罩就直接送往義大利，現在台灣有什麼立場去跟人家買口罩。所以韓國瑜當初說禁止口罩出口是不聰明的行為，現在回頭來看，韓國瑜並沒有說錯。

小英女孩指出，韓國瑜要建大型隔離中心，但從來沒說要蓋方艙醫院，也沒說要蓋火神山 ，不知道這些話是怎麼生出來的？話不能亂講。看看現在很多居家檢疫的人趴趴走，警察就得到處去抓，這不是很為難警察嗎？24小時要應付這些居家檢疫的人，政府到底在想什麼？這樣做有比較好嗎？韓國瑜提隔離收容中心，也是謝長廷曾經做過的事情，讓她感覺反韓已經到非常沒有道理的程度。

小英女孩表示，韓國瑜聞消毒水也被說在惡搞，她認為韓國瑜也沒那麼白癡好嗎？消毒若不徹底，會給高雄市民很大的危險，為何韓要努力做這些事？當時高雄的病例只有兩例，其他幾乎都是境外跑回來的。事實上，她可以感覺韓國瑜和高市府真的很努力付出，可是在「Wecare高雄」眼中，韓說什麼都是一個笑話，他們是為了反對而反對嗎？除了民進黨之外 ，他們一概都不承認，在罷韓的議題上，給她的感覺就是故意的。

小英女孩表示，請問曾經支持韓國瑜的那89萬票，韓國瑜真的讓你們失望了嗎？你們真的後悔了嗎？韓國瑜所帶領的市府團隊真的沒努力做事嗎？韓國瑜才上任1年多，給他時間好好做，他如果真的做得不好，下次就不要投他，她也請高雄民眾冷靜想一想，韓國瑜真的做得這麼差嗎？

(中時電子報)