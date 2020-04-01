新冠肺炎疫情延燒，近距離接觸風險高，竹山秀傳醫院引進「全家寶生理量測系統」，免接觸量測的特色，可讓醫護人員降低進入隔離病房的次數，有效降低感染風險。

「全家寶」是英業達集團發展的智慧生理量測系統，營運負責人曾慶安指出，生理數據的「長期紀錄」，是醫師診斷慢性病病患的重要依據，傳統必須手抄數據，但可能漏抄或抄錯數據，尤其飯前、飯後血糖量測數據整理更麻煩。

全家寶則是透過手機App，與設備自動連線後再進行量測，在手機上看到數據同時，即自動上傳雲端，確保數據永久記錄。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，全家寶生理量測系統，結合科技及醫療的創新概念，友善的使用介面讓使用者及志工都能輕易上手，並且能將血壓、血糖與心電圖等生理量測數據，即時傳輸至醫院資訊系統。

英華達董事長張景嵩表示，新冠肺炎肆虐之際，免接觸的全家寶，能夠協助竹山秀傳醫院防疫，醫護人員也可透過「全家寶健康管理平台」，協助民眾健康管理，讓偏鄉民眾即時獲得專業醫療照護。

(中時 )