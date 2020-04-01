明天開始就是兒童節和清明連假，兒童新樂園也特別推出國小以下兒童及1名家長享免費入園的優惠，台北市立動物園則是4月4日當天全國12歲以下國小兒童及1位陪同家長可免費入園，每年連假最多人搭乘的貓纜，也推出國小以下兒童，持數位學生證就可免費進出站，但也因疫情必須量體溫才能搭乘。

台北捷運公司表示，兒童新樂園目前僅13項戶外遊樂設施正常營運，目前北捷已有9成9以上旅客自主戴口罩搭乘，台北捷運即日起再加強宣導，旅客搭乘捷運全程戴口罩，貓纜和兒童樂園的部分也會建議民眾戴口罩進入園區。

此外，4月4日當天，天文科學教育館也針對全國12歲以下兒童，提供免費搭乘宇宙探險1次，至4月底前，只要憑兒童月活動摺頁文宣品還能免費參觀展示場，並獲得小禮物1份。

台北市立動物園則因疫情關係，推出線上闖關活動，利用線上學習方式，讓民眾能了解動物的習性，且只要進行闖關活動，答題完畢，就能獲得參加獎1份，活動結束後也將在5月12日抽出10位幸運兒，將可獲得神祕大獎。

(中時 )