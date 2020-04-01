台東延平鄉16：55有感地震 最大震度鹿野3級 18:342020/04/01 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東延平鄉16:55規模3.4有感地震，最大震度鹿野3級。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1日）下午16：55台東縣發生規模3.4小區域有感地震，震央位於台東縣延平鄉，即在臺東縣政府北偏西方 28.4 公里。地震深度6.3公里，最大震度台東鹿野3級，高雄1級。 (中時電子報) #延平鄉 #有感地震 #最大震度 #台東 #鹿野 #小區域 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 財報、籌碼雙喜 16檔演主旋律 04:102020/03/30 財經要聞 摩根投信十檔基金 橫掃16座大獎 04:102020/03/30 產業特刊 匪持M16掃射銀行！保全幫量體溫就挨槍 膝蓋骨粉碎恐截肢 13:352020/03/31 社會 新增16例確診 14例境外移入 2例本土 13:452020/03/31 生活 彰化縣確診16例 新增2留學生接觸親友多達17人 11:532020/04/01 生活 生活熱門新聞 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 台確診27人嗅味覺失靈 張上淳：疑與歐美病毒演變有關 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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