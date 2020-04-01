高雄市政府警察局三民第一分局哈爾濱街派出31日晚間22時左右接獲民眾報案，有名男子形跡可疑，疑似想進入他人屋內，警方至現場詢問，該男表示只是要回自家，但警方調查後發現其戶籍地址遠在嘉義，將其帶返所進行後續查證才得知該男與姊姊同住高雄，但失智症嚴重，才導致走錯家門。

日前安東街上有名男子形跡可疑，遭民眾報案，警方接獲後迅速抵達現場詢問，但該名男子宣稱只是要回家，再詢問其年籍資料、住家地址，發現賴男的戶籍地址遠在嘉義，而對談中賴男也表示其住嘉義，然現場居民均表示不曾見過賴男，故員警先行將其帶返所進行後續查證。

後續員警與賴男多次問答，均無法詢問到正確住家地址，且賴男時常答非所問，研判賴男可能曾有被通報失蹤的紀錄，查證後順利於過往通報紀錄中聯繫上賴男的姊姊，才得知姊姊與賴男平日同住，近日賴男失智症狀日趨嚴重，才誤將他人住宅當成自家，賴男的姊姊接獲警方來電，便立即到警局將弟弟帶回，並同時感謝員警積極主動的聯繫，讓她弟弟不至於在外流浪。

高市警三民一分局呼籲，家中如有容易走失或失智的家人，都能向警方或醫院申請愛心手鍊，或於其日常穿戴衣物上別上足資辨識名牌及聯絡方式，一方面能協助讓其盡快返家，另一方面也讓家屬不用時刻擔心家人走失後無法聯絡，提心吊膽。

高雄,失智

(中時 )