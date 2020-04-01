美國的新冠病毒疫情在各地都有擴散，醫療人員明顯短缺，於是美國陸軍下達召集令，召集1萬名備役軍人返回軍隊，以幫助各部門對抗新冠病毒的蔓延。

軍事新聞(military.com)報導，美國陸軍發言人歐提茲庫茲中(Emanuel Ortiz Cruz)表示，陸軍人力資源司令部，已經向1萬名預備役(Individual Ready Reserve ,IRR)發送召集令，加入防疫工作。這1萬名預備役軍大多與衛生醫療有關，包括一般護士、重症監護士、緊急護理士、麻醉師、呼吸科專家等等。

美國軍人在完成現役時數後，就會成為後備軍人，時間大約四到五年，在此期間，仍然有部隊編制，但是沒有薪水，也不需要參加演習，但可以參加軍方通知的定期集會活動，並且必須準備好，隨時接受非自願召回的可能。

陸軍發言人說：「我們先前與80萬名後備軍人詢問，評估他們是否願意協助對抗新冠肺炎，所得到的結果是熱烈的，甚至已經有超過1.4萬名後備軍人，主動向軍方報名要加入。」

美國陸軍表示，陸軍首先招募盡志願者，以彌補美國受病毒感染最嚴重的城市，當地短缺的醫療人員。

美國陸軍外科醫生雷蒙·史考·丁格爾中將(Raymond Scott Dingle)上週對記者說，在召回後備軍人後的第一步，是確保所有參與者的醫療資格證件都是有效的和最新的。然後，根據各地的人力需求，派他們前往支援。

(中時電子報)