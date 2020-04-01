《小魔花》導演潔西卡賀斯樂（左）一顆鏡頭要拍20遍，讓艾蜜莉比查姆（右）榮獲坎城影后，中為英國男星班維蕭。（東昊影業提供）

清明連假即將到來，但不少活動與強檔電影都受新冠肺炎影響而延期，新片《小魔花》則突破萬難如期4月1日上映，不僅片中高傳染力的疫情緊扣時事引發討論，英國女星艾蜜莉比查姆在電影當中神經質的演出也值得一看。她不僅通過導演一顆鏡頭連拍20次才過關的考驗，更在頒獎典禮當天從英國搭飛機再飆摩托車，風塵僕僕地趕回坎城奪下影后獎，讓《小魔花》這部難以定義的奇片更添傳奇性。

艾蜜莉比查姆（Emily Beecham）2006年畢業於倫敦音樂與戲劇藝術學院，隨即展開演藝生涯，代表作品包含柯恩兄弟執導的《凱撒萬歲》，也曾與吳彥祖、馮德倫在美劇《荒原》共同演出結緣。2009年，艾蜜莉比查姆主演《達芬妮愛迷走》橫掃多項演員獎項提名，並以此榮獲愛丁堡電影節、義大利杜林電影節兩座影后。2019年，比查姆參與了奧地利鬼才女導潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）科幻電影《小魔花》，這個單親媽媽科學家的角色，帶領著她首度踏上坎城影展主競賽紅毯，更一舉拿下坎城影后獎。

說到艾蜜莉比查姆與導演賀斯樂的合作，可以說是一拍即合。「我看過導演舊作《奇蹟度假村》，無論是電影帶點病態的美感或黑色幽默，都深深吸引我。所以當導演帶了一株『小小喬』的模型花來跟我聊電影概念的時候，我就覺得一定要跟她合作！」比查姆笑著回憶：「加上當時班維蕭（Ben Wishaw）、以及曾與我合作過的製作公司已經加入劇組，我就能沒有拒絕的理由了。」

作為在歐美影壇有多年演出經驗的女演員，比查姆也被鬼才型的潔西卡賀斯樂驚艷到。「賀斯樂是個非常有主見的導演，無論是場景、服裝、鏡頭，她都非常清楚『這是我要拍的』、『這不是我的電影該出現的』，一旦她確定好方向，她便堅定地帶整個劇組向前走。」雖然追求細節的賀斯樂與比查姆以往「感覺型」的工作習慣不太相同，但艾蜜莉比查姆依舊非常樂在其中：「賀斯樂非常清楚知道自己要什麼，無論是情緒的時間、細微的台詞、鏡位、眼神接觸等細節，她都希望能夠掌握住，所以常常一個鏡頭我們要拍二十次，才能拿到完美的狀態。」

在一個如此有挑戰性的拍攝情況下，艾蜜莉比查姆依舊享受每天走進片場的瞬間。「因為在導演的堅持之下，片場的設計、場景的顏色、甚至戲服的質感都是如此天衣無縫，每天早上到了片場，我就能馬上進入艾莉絲這個角色。」進入狀態後，比查姆便跟著這位在工作與家庭之間掙扎的科學家發展故事，細膩演繹帶點偏執、脆弱卻又堅定的角色，細膩到觀眾在觀影過程甚至忘記注意她的演技，但散場回想電影時會不禁訝異：「艾蜜莉比查姆真的是太渾然天成了。」

正是因為這樣真實幾近瘋狂的演出，讓在結束首映回到倫敦家裡的艾蜜莉比查姆，接到了一通來自坎城影展的電話「頒獎典禮當天早上我接到了電話，要我今天趕快搭飛機回到坎城，但其實那時我人已經在英國的家裡！」但被叮囑「務必趕快搭機」的比查姆立刻安排班機，從倫敦飛往最近的機場尼斯，再轉乘比較好穿梭車陣的摩托車，一路沿著蔚藍海岸線狂飆四十公里趕往頒獎典禮現場。當她站上頒獎台捧著影后獎座時，她也笑說：「這個獎來的太意外，我只拎著個後背包，連牙刷都來不及拿就趕來了！」展現影后光環背後的真性情。

(中時 )