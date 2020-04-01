為使「藝情」不受「疫情」影響，台中國家歌劇院1日宣布，在2020年2月1日至7月31日期間仍有效的序曲卡、市民卡、劇院卡、忘我會員、新申辦市民卡及劇院卡等會員卡，效期都將自動延長6個月。

台中國家歌劇院表示，歌劇院共推出多種會員制度，包括台中市民獨享的「NTT市民卡」、提供外縣市民眾申辦的「歌劇院卡」、讓學生免費申辦的「學生會員」及會員積點達12萬點才能獲邀的「忘我會員」等。

台中國家歌劇院表示，受疫情影響，今年上半年度主辦節目多數取消，為顧及會員權益自3月初即積極研擬效期延長方案，並決定主動把在2020年2月1日至7月31日期間仍有效的會員卡，效期延長6個月。

此外，歌劇院並在日前上線的全新官網會員專屬頁面，提供更便捷的線上申辦作業，並呈現各會員方案專屬的購票與生活優惠、生日及續約回饋等服務。

台中國家歌劇院延長會員卡效期的作法，讓會員「足感心」！「忘我會員」何小姐表示，她感到貼心且周全，一定會繼續支持台中國家歌劇院，並期待精彩節目登場。

(中時 )