中市消防局第六救災救護大隊春社分隊，日前針對新器材接受訓練，捐贈這批器材的已故台中市民施進欽其女兒，也到場瞭解這批新設備的運用。（中市消防局第六救災救護大隊提供／黃國峰台中傳真） 8

中市消防局第六救災救護大隊春社分隊，日前受贈一批新器材，立即規劃「快速脫困板」的救援訓練。（中市消防局第六救災救護大隊提供／黃國峰台中傳真）

曾接受台中市政府消防局第六救災救護大隊春社分隊，緊急救護的民眾施進欽，其子女為感謝消防人員用心，以其父親名義捐贈50萬元，為消防分隊增添快速脫困板、全身安妮訓練模型、半身安妮訓練模型、救護車用抗震生理監視儀等多項救災救護裝備，以協助更多需緊急搶救的民眾。

第六救災救護大隊春社分隊指出，已故台中市民施進欽，曾因病況危急，春社分隊救護車出動，立即給予緊急醫療處置，並送至適當的醫院，病患女兒非常感謝春社分隊，故以已故父親施進欽名義捐贈多項救災救護裝備。

為使隊員熟悉這批新的器材，春社分隊日前向台中市警局借用室外場地訓練，並聘請具有國際重型救援證照、擔任各縣市政府消防局重型救援、車禍救助講師的郭來盛教官授課，主要導入新式救援觀念，加入「快速脫困板」進行救援。

春社分隊表示，快速脫困板適用於車禍救助、重型救援、地震倒塌、侷限空間等救援環境，現場模擬救援情況，並納入防疫訓練，精進災害救援能力。感謝民眾善心，消防人員將善用設備，保障市民生命安全。

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(中時 )