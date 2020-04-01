嘉義縣長翁章梁（前排右三）、縣議員姜梅紅（前排右二）1日到東石鄉塭港村活動中心，了解蚵農申請漁業權及申報放養量的情形。（張毓翎攝）

嘉義縣政府與嘉義區漁會合作，從3月12日至4月24日在東石鄉、布袋鎮的村里活動中心，辦理下鄉巡迴服務。（張毓翎攝）

嘉義縣為全台最大牡蠣產地，占整體年產量約42.2％，嘉義縣政府去年修訂《牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例》，從今年新增浮筏式蚵棚的保障，減低養殖廢棄物對環境的負擔，目前已有45戶蚵農提出申請，登記350棚。縣長翁章梁1日到東石鄉塭港村活動中心了解受理情形，並鼓勵更多蚵農來申辦，共同落實源頭減廢管理，也讓自己的權益更有保障。

翁章梁今日在縣議員姜梅紅等人陪同下，視察巡迴作業情形，翁章梁說，縣府2006年辦理牡蠣養殖區劃漁業權，但浮筏式蚵棚定位困難，始終無法未納入管理，如今突破萬難，運用衛星定位、遙感探測及地理資訊技術進行蚵棚監控，於1月公布新制，將浮筏式蚵棚納入漁業權，若產物本身有依據，未來的相關福利或災害救助，才能讓蚵農有權利申請。

縣府為了便利蚵農申請漁業權及申報放養量，與嘉義區漁會合作，從3月12日至4月24日將在東石鄉、布袋鎮的村里活動中心，辦理下鄉巡迴服務；農業處漁業科長張建成表示，區劃漁業權不僅讓蚵農擁有合法養殖權，還有繼承、讓與、抵押及天然災害救助等權益，更能規範浮筏式廢棄蚵棚及浮具的回收管理，降低對海洋環境的負擔。

《牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例》新制除每年收取每棚500元的海域使用費，並規範回收廢棄蚵棚、禁用未包覆之保麗龍浮具，不過，還有設立獎勵回收機制，蚵農主動回收廢棄蚵棚，每棚將獎勵300元，期望讓嘉義縣的牡蠣養殖產業永續發展。

(中時 )