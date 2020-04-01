嘉義縣布袋鎮推動生態級共生混養的養殖戶邱經堯、邱健程兄弟，已超過20年不使用除草劑，造就魚塭附近豐富及多元的生態，但也使老鼠、蛇猖獗，不過，這幾年蛇鼠的天敵、二級保育類黑翅鳶經常飛來覓食，今年更有2隻黑翅鳶直接在魚塭中間的樹上築巢，邱經堯說，黑翅鳶在這裡棲息，是他們堅持無毒、友善環境養殖的最好認證。

兩兄弟堅持「先養水，再養土」的永續理念，以「中低密度生態級共生混養」養殖白蝦與虱目魚等魚類，其中在放養過程時，絕無使用抗生素及生長激素等化學藥物，連魚塭四周長出的野草也用最原始的人工除草模式，確保環境是零汙染，生產出的優質漁產品獲台灣主婦聯盟青睞，將他們產品陳列在旗下全台各個消費合作社。

邱經堯表示，為了維持好水、好土、好環境，他們堅持執行生態級共生混養，因此老鼠、蛇、青蛙及石龍子等生物漸漸增加，尤其老鼠令他們最頭痛，牠們有時會咬斷電線，還破壞土池結構，幸好有黑翅鳶飛來協助防治鼠害；近年因人類濫用化學藥劑及毒鼠藥，以前在台灣平原分布普遍的黑翅鳶數量逐漸減少，正面臨生存危機，因此，今年有2隻黑翅鳶來築巢，大家都興奮。

今年受疫情影響，順勢帶動宅配購物買氣，邱經堯說，他們這次特別與連鎖超商合作，從4月1日至4月30日，推出超商取貨的免運服務，冷凍水產品單筆消費滿399元，即可享免運費，不用在家等貨運，歡迎民眾踴躍訂購，在家做美食。

(中時 )