朱宗慶與樂團16位擊樂家各自在不同室內空間演奏，有位擊樂家更逗趣的戴髮捲入鏡。（摘自《抗疫者之歌》影片）

2020抗疫者之歌。(影/朱宗慶打擊樂團 / Ju Percussion Group FB)

在疫情籠罩世界的險峻時刻，美妙樂音更顯安定人心。朱宗慶打擊樂團昨（31）日於粉絲專頁張貼一段影片，由擊樂家朱宗慶領頭，演奏《抗疫者之歌》，共17位擊樂家們戴著口罩，各自敲鼓搖鈴，奏出活潑樂章，為樂迷帶來無限希望。

《抗疫者之歌》原為朱宗慶打擊樂團在4年前為慶祝30周年、由駐團作曲家洪千惠特別譜寫的《打擊樂之歌》。樂團還特別為這支樂曲拍攝MV，讓擊樂家映著風光明媚的稻田、山坡綠地、古色古香的國家兩廳院等地奏樂，在Youtube頻道累積2萬多次的點擊率。

此回特別為防疫第一線人員打氣而奏的《抗疫者之歌》，樂團成員均戴著口罩現身，在不同的室內空間演奏，雖不同於《打擊樂之歌》MV場景的美景相襯，但樂音同樣感動網友，一一寫下留言「紓壓、療癒」、「太棒了，一直聽了好幾次，差點要跟鈴鼓一起跳了」、「很感動！讚」。

朱宗慶打擊樂團也在《抗疫者之歌》開頭寫下，「成為禁得起打擊的人」、「藝起抗疫，一起加油」，並在片尾期盼，疫情能早日平息，樂團能再次合奏這首《打擊樂之歌》。

(中時 )