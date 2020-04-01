英國一位30歲的白血病末期病患連恩‧唐寧（Liam Downing），在得知自己感染新冠肺炎後，暖心告訴醫師不必治療他，「救別人吧！」（Save Someone Else！），這番大愛令人揪心。唐寧已在上周五，因為新冠肺炎過世，

連恩來自英國里茲，已與白血病奮鬥2年，日前才在病房與親友慶祝30歲生日。但連恩早就知道，他來日無多，因為醫師告訴他，病情已惡化至藥石罔效。

之後，連恩的新冠病毒檢測呈現陽性，當3月16日，醫師把這壞消息告訴他時，

連恩馬上對醫師說，他寧可希望把醫療資源拿去醫治其他人。3月21日，他選擇停止接受藥物治療，犧牲了可能多活幾個月的機會，他說，希望能為英國國家醫療保健服務（NHS）省錢，用在其他地方。

連恩的姐姐羅拉接受媒體訪問時說，他與多位專業人士討論，自己有哪些選擇，「談話最後，他做出了勇敢的決定，不要再接受治療。這對全家人和朋友來說是個重大打擊，但那是連恩的心願。」

羅拉在臉書紀念弟弟時寫道，本來連恩還有幾個月存活，他也想好了接下來有待完成的各種願望，但此時獲悉染上新冠肺炎，令他傷心欲絕，因為想做的事都再也做不成了。幸好，家人還是為他慶祝此生最後一個生日。

(中時 )