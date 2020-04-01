嘉義縣梅山鄉農會將客製化發行「極品一條龍」包裝的茶品禮盒，一盒內囊括特等、頭等的得獎茶葉，一季限量2盒將以競標方式售出。（張亦惠攝）

嘉義縣梅山鄉是台灣高山茶的重要產區，近來因新冠肺炎疫情，不少活動取消，有茶農也為此被延後甚至取消訂單，梅山鄉農會1日舉辦「台灣茶喝起來」記者會，盼推廣高山茶伴茶農度過疫情衝擊，並推出各級茶買5斤送1斤活動，共500斤售完為止，同時也宣布春茶評鑑照常舉行，惟作業上因應新冠肺炎有所調整。

嘉縣大阿里山區高山茶品質優良每年供不應求，近來是春茶採收期，有茶農就反應，原預計出貨的茶葉禮盒因疫情延期甚至取消，光已購入的包裝盒就損失20多萬元，幸日前嘉義長庚醫院發表台灣本土茶葉經特殊萃取後，其中「多酚羥基茶駢酚酮」是可抑制病毒增生的結構物質的研究後，不少散客訂單湧入，不無小補。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年農會將客製化發行「極品一條龍」包裝的茶品禮盒，一盒內囊括特等、頭等的得獎茶葉，一季限量2盒將以競標方式售出，另，阿里山高山茶各分級茶品，買5斤送1斤的活動，限量500斤，希望透過活動吸引更多民眾購買茶葉。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義長庚的研究目前雖是電腦運算結果，且需更進一步來驗證效果，但也已為台灣茶產業注入一股強心劑，由於疫情衝擊觀光，茶葉伴手禮也深受影響，希望透過研究「化危機為轉機」鼓勵大家多喝台灣好茶，尤其是嘉義阿里山的高山茶、阿里山紅茶。

另，黃世裕也宣布109年春季優良茶競賽活動將從4月20日開始報名，因應新冠肺炎的防疫政策，進場人員將實施實名制，並派員早中晚測量體溫，評鑑期間不開放參觀，現場人員除了聞香品茶湯外，要全程戴口罩，且茶湯改以就口杯品評，不使用湯匙直接啜飲，避免人員交叉感染。

(中時 )