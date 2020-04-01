交通部今（1）日晚間表示，為協助地方政府提供居家隔離及居家檢疫者就醫之交通接送服務，對於各地防疫計程車「車資補貼金額」，在「每車每日3,500元」，以及「隔離防疫補償每車每日2,100元」額度內，交通部將補助地方政府50%費用。

交通部說，依據中央流行疫情指揮中心統計，截至3月底居家隔離及居家檢疫累計人數，已達10萬5千多人，因居家隔離及居家檢疫期間不得擅自外出，但仍有搭乘交通工具就醫需求，因此允許經各地衛生局評估核准後，派遣防疫車輛載運乘客就醫。

交通部說，地方政府已陸續招募防疫計程車，但部分地方政府反映經費不足，請求中央予以協助。交通部表示，乘客僅需依計費表照表金額付費；另為提供計程車業者必要之補貼，對於車資補貼在「每車每日3,500元」及「隔離防疫補償每車每日2,100元額度」內，交通部將補助50％。

交通部統計，截至3月底止，已有12縣市125輛防疫計程車提供服務，另基隆市、花蓮縣等2縣市之防疫計程車亦規劃籌組中。另有5縣市徵調復康巴士、巴士及救護車作為防疫專車提供服務（新北市為2輛復康巴士、新竹縣為1輛復康巴士、彰化縣利用救護車、雲林縣在防疫計程車外另徵調7輛巴士備援、澎湖縣由車船管理處調用1輛中型巴士）。

交通部表示，4月1日已將補助項目及補助基準行文各地方政府，地方政府可檢附契約書、派遣趟次紀錄表等資料，向交通部公路總局申請補助經費；交通部並呼籲，尚未招募防疫計程車之地方政府儘速招募，才能盡快提供居家隔離及居家檢疫者就醫的交通接送服務。

(工商 )