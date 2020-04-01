由於目前正值枯水期末端，高屏溪川流量可能持續下降，但因有再生水及伏流水，將能充分發揮備援功能，加上台南-高雄互相調度支援，可增加供應水源。經濟部水利署1日表示，該署有信心達成高雄地區五月底前，用水無虞及完成第一期稻作供灌，且保有一個月產業與生活用水量的目標。

為穩定高雄地區供水，水利署積極開源再生水及備援伏流水，除與內政部營建署及高雄市政府極力開發再生水，也在高屏溪加速開發伏流水。水利署表示，2018年8月啟用的鳳山再生水廠，每日供應臨海工業區4.5萬噸再生水之後，臨海廠2022年1月起，也將每日供應3.3萬噸。

另2018年完成的大樹伏流水每日備援出水量10萬噸，前瞻基礎建設的溪埔伏流水，也提前一年，今年1月出水，大泉伏流水亦可望提前於今年底前完成，使得3處伏流水可增加備援水量，最大每日達40萬噸，對於供水穩定，有相當的助益。 水利署表示，高雄地區缺乏大型蓄存水源設施，水源大部分仰賴高屏溪川流水，流量受降雨影響不確定性極高；現高雄地區每日自來水供水量約155萬噸。其中約110萬噸，即來自高屏溪。

為降低久旱不雨的缺水風險，水利署與內政部營建署及高雄市政府積極開發再生水，第一座完工的鳳山再生水廠，自2018年8月啟用迄今，已供應中鋼1,480萬噸的再生水，相當於一座阿公店水庫蓄水容量，未來隨著臨海廠陸續投產，加上操作、營運、維護等經驗日益精進，再生水將在高雄地區水資源供應上，逐漸扮演不可或缺的角色。 伏流水則是另一項抗旱利器！水利署指出，高屏溪流域中上游河床孔隙率大、滲透性高，河床下有充沛的伏流水資源。台水在高屏溪沿岸的竹寮、翁公園、九曲堂，及會結等4處建置伏流水及地下水井等設施，可提供每日約30萬噸備援水量。

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