新冠肺炎疫情重創能源需求，加上沙、俄兩國爆發石油大戰，美國頁岩油產業面臨史上最大難關，美國總統川普終於在周二發聲，將與沙、俄商討原油出產相關議題，穩定油價走勢。不過，沙烏地阿拉伯仍持續擴大產能，絲毫沒有退讓之意，美國原油庫存增幅也超出市場預期，布蘭特原油價格盤中重挫5%。

川普周二在記者會提到，他已經致電俄羅斯總統普丁與沙烏地王儲沙爾曼，討論到油價問題，川普表示，這兩個國家正在討論，如果有需要，他會加入沙、俄一起商討問題。

受到該消息激勵，紐約油價周二上漲1.9%，亞洲時段周三中午12點17分，油價價平盤震盪，小漲0.33%、暫收20.54美元。

不過，沙國官員受訪承認，沙烏地阿美公司 (Saudu Aramco)原油產能已經突破1,200萬桶/日，而且還在持續擴產。布蘭特原油價格在台北時間下午4時許下跌1.46美元或5.65%、暫收24.89 美元，跌破25美元關卡。

美國石油協會上月底公布數據顯示，美國原油庫存激增，截至3月27日當周，原油庫存上升1,050萬桶，遠遠超過預期的400萬桶，總計來到4.619億桶，汽油庫存則是上升610萬桶，包含柴油在內的蒸餾油庫存則是減少。

截至台北時間下午6點40分，布蘭特原油價格下跌 0.78美元2.96%、暫收25.57 美元；紐約輕原油價格上漲0.08美元或0.39%、暫收20.56美元。

(中時電子報)