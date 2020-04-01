桃園機場1日起升級防疫作為，執行旅客及工作人員進入航廈須測量體溫，體溫超過攝氏37.5度者，將被拒絕入內，在實施首日有1名送機民眾，因體溫過高被禁入航廈。另外，桃機也執行中央疫情指揮中心的「社交距離」政策，每位旅客在報到排隊、證照查驗時都保持1.5公尺距離。

桃機公司表示，桃園機場即日起，已執行進入航廈及出境安檢線前量測體溫措施。實施首日，航廈內20處、空側6處入出口體溫量測點運作正常，截至傍晚為止，共計攔截1名送機民眾，因體溫過高，現場工作人員依照相關作業程序，勸阻返家休息，禁入航廈。

桃機公司表示，為落實中央流行疫情指揮中心「社交距離」，機場也落時相關規定，航空公司報到櫃檯、證照查驗線、旅客詢問服務台、各餐飲營業場所等處，均於桌面、地面、櫃檯前標示間隔位置，機場公司也呼籲落時室外保持1公尺、室內1.5公尺的安全距離，也呼籲旅客配合。

為確保航廈空間安全無虞，桃園機場清潔同仁也針對旅客頻繁接觸設施設備、地面、檯面、垃圾桶及廁所加強清消，其中對於入境動線地面，於旅客下機通過後，立即拖拭消毒。

目前桃機航廈內各公共設施每日至少7次清消，廁所依地點區分員工及旅客使用，待旅客使用離開後立即執行消毒。防疫專車等候區座椅，每小時擦拭消毒；其他公共空間包含各辦公及營業區域，加強空調換氣率、廣設酒精及清潔消毒設備於主要通道、電梯口、入出口及廁所等，以維護機場航廈內的工作同仁、旅客及民眾健康。

(中時 )