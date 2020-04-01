疫情改變既有生活模式，也進一步讓全球經貿模式翻轉；原以為全球各國封城、鎖國讓台灣農特產品接不了單，但外貿協會在第一季即邀請中港澳等逾10家買主進行視訊採購，大賣台灣生鮮蔬果與加工食品，成果豐碩；緊接著4月起還有韓國樂天、德國Josef Stapf Gross Markt等進行視訊採購，貿協強調，6月起還將跨足加拿大、香港等電商平台推出「線上台灣食品節」。

貿協指出，農委會農產貿易資料庫統計，1-2月我主力農產食品全球出口額達7億美元，較去年同期稍減0.81%，為擴大我農產食品出口額，協助廠商於防疫時刻掌握商機，外貿協會在第一季已邀請來自澳門宏基行、香港City Super超市、上海佳思多超市及來自中國大陸北京、上海、成都、廈門、武漢等地計逾10家買主與我商洽談購買鳳梨、芭樂、木瓜、蓮霧、釋迦、芒果、果乾、沖泡飲品及麵食生鮮果品與加工食品，成果豐碩。

緊接著在4月已規劃韓國樂天食品、前7大零售通路Kolmar、德國專營生鮮水果超市Josef Stapf Gross Markt等買主與業者進行採購洽談。

6月貿協除了在香港、加拿大、荷蘭、新加坡及越南等地辦理「台灣食品節」實體超市通路推廣活動外，亦將跨足電商，將在加拿大國華超市、香港Aeon、City’Super線上平台，首度推出「線上台灣食品節」，把握機會推廣海外市場，尋求更多採購商機。

(工商 )