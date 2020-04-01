肺炎疫情肆虐全球各國，隨著疫情升溫，民眾積極配合政府各項防疫措施，避免不必要的社交活動以減少群聚，隨婦幼節將到來，根據台新銀行統計，該行YBO兒童會員數，受這波肺炎疫情影響，開戶數有明顯增加的情況，其中保險資產配置需求也同步上揚。

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，該行大數據資料顯示，YBO兒童帳戶的理財滲透率比一般的未成年帳戶高出約二成左右，主要是現代多數家長均認同兒童理財規劃觀念，該行YBO兒童會員帳戶，不僅協助忙碌的家長，用更有效率的方式規劃子女的教育基金，也可從小教育子女理財與投資相關的概念。今年以來除受疫情影響，增加保險資產配置，定期定額基金投資，也是父母們用來累積子女教育經費的方式，YBO會員可獲申購特定定期定額基金手續費終身三折優惠。

史筱平指出，又針對2019年課綱上路後，孩童們的教育形式不再侷限於傳統的升學考試範疇，主要為培養學科以外的「核心素養」，該行特別為兒童會員推出多元且豐富的活動，例如舉辦融合業界首創的桌遊課程的兒童專屬理財營，富有休閒兼具教育的意義，也邀請YBO兒童會員參與公益主題活動，透過參與既有趣又富意義的活動，來培養孩童學習面多元發展能力，陪伴著他們一同成長。

台新銀行強調，該行財富管理秉持「專業領航 認真守護」的精神，首創家庭會員結合兒童帳戶機制，協助父母親培養孩子理財觀念，也獲得多項國內外大獎肯定，包括The Digital Banker「最佳下一世代服務推薦獎」、The Asset「最佳下一世代財富管理經理人獎」、國家品牌玉山獎「最佳產品獎」等。

(工商 )