證交所表示，上市公司退場機制已於4月1日起實施，據統計，首批適用上市公司計有14家，其中10家自4月1日起計算，另有4家則自4月8日起計算，若這些公司在滿3年後仍未改善，將停止買賣半年，停買半年若仍無法改善將終止上市，依此推估，最快第一批退場時間約2023年10月1日。

證交所表示，上市公司退場機制已從4月1日起上路，未來只要上市有價證券有因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告、或其淨值已低於財務報告所列示股本3/10，經本公司將其列為變更交易方法或採行分盤集合競價交易方式者，自開始實施後三年內未能改善，將停止其上市有價證券買賣；停止買賣後滿六個月後仍無法改善將會終止上市。

依證交所統計，符合會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核的公司計有東華、千興、鈞泰、天翰、華上等5家；符合淨值低於股本3/10的有本盟、瑞利、千興、東訊、倫飛、科風、鈞泰、天翰、華上、正峰新、統懋、誠創及中視等13家。

但因有千興、鈞泰、天翰、華上等4家為重疊，實際上共為14家，另外，正峰新、統懋、誠創及中視為4月8日起計算3年時間，其餘10家均自4月1日起計算3年時間。

證交所強調，淨值低於3/10的13家公司，未來仍可透過先減資後增資等方式提升淨值，有3年再加半年的改善期，要免於下市並不難。

(工商 )