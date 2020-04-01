證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含東貝1家未申報及太設、如興、東森、光麗-KY、勝悅-KY等5家業經主管機關核准延期公告申報），去（108）年整體稅前淨利2.38兆元，較107年衰退2,357億元，減幅9.01％。

證交所表示，整體上市公司去年財報分別計862家及74家，已於13月31日完成公告申報。經統計，全體上市公司108年營收32.72兆元，較107年度衰退2,251億元，減幅0.68％；108年稅前淨利2.38兆元，較107年度衰退2,357億元，減幅9.01％。

其中，本國上市公司108年營收31.87元，較107年衰退2,645億元，減幅0.82％；108年稅前淨利2.3兆元，較107年衰退2,368億元，減幅9.32％。

第一上市公司108年營收8,547億元，較107年成長394億元，增幅4.83％；108年稅前淨利763億元，較107年成長11億元，增幅1.46％。

證交所分析，去年財報獲利成長產業主要為金融保險業、水泥工業及電腦及周邊設備業。金融保險業因淨利息收益、保費收入增加及匯率避險操作得宜，而推升獲利；水泥工業因特定地區需求及價格皆大幅成長而增加獲利；電腦及周邊設備業則因產品組合調整挹注成長動能及產能利用率提升，使獲利表現佳。

至於去年財報出現獲利衰退產業主要為塑膠工業、半導體業及光電業。上述產業衰退主係中美貿易戰及全球景氣趨緩，塑膠工業另因油價走勢不利而影響獲利；光電業則因終端市場需求疲弱及新產能開出致供過於求，進而使價格下滑而衝擊獲利。

(工商 )