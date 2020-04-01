美股底部反彈 挑戰月線反壓 18:592020/04/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期影響美股走勢的主要因素，包含國會通過經濟激勵方案及美國疫情持續惡化。3月底眾議院通過的經濟激勵方案，內容有直接對民眾現金補助、擴大失業補助、對企業的救助與公共衛生救助等。 玉山投顧表示，美股短線不再破低，且出現底部反彈走勢，3月底已向上挑戰月線反壓，後續若能順利站回月線之上，將有助於市場多頭信心回籠；然而，仍需密切留意疫情的變化，一旦疫情受控且不再惡化，短線資金有機會回流。 (工商 ) #美股 #月線 #反壓 #激勵 #惡化 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－短線反彈已大，留意能否帶量站穩缺口反壓 04:102020/03/28 證券．權證 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 油價探低 美股連帶承壓 18:002020/03/30 財經 《美股掃瞄》醫療保健、科技股領軍 美股漲逾3％ 08:362020/03/31 財經 《電腦設備》仁寶商用筆電俏 法人力挺挑戰季線反壓 10:002020/03/31 財經 台股收季線估大跌2,200點 恐創2008年之後單季最慘 11:302020/03/31 財經 別急著進場！高盛：美股還沒跌完 觸底看3訊號 14:312020/03/31 財經 台股3月成交值爆量達4.27兆元 創逾29年半單月最大跌點 17:272020/03/31 財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情續增溫 美股面臨月線反壓 04:102020/04/01 證券．權證 《美股掃瞄》美股收黑 道指創逾30年最大單季跌幅 08:522020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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