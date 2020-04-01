近期影響美股走勢的主要因素，包含國會通過經濟激勵方案及美國疫情持續惡化。3月底眾議院通過的經濟激勵方案，內容有直接對民眾現金補助、擴大失業補助、對企業的救助與公共衛生救助等。

玉山投顧表示，美股短線不再破低，且出現底部反彈走勢，3月底已向上挑戰月線反壓，後續若能順利站回月線之上，將有助於市場多頭信心回籠；然而，仍需密切留意疫情的變化，一旦疫情受控且不再惡化，短線資金有機會回流。

(工商 )