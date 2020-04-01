縱使大環境實在惡劣，國際經濟調研機構IHS Markit今（1）日公布各國3月製造業採購經理指數R（PMIR），台灣部份逆勢走升，自上（2）月的49.9略升至50.4。

該研究團隊指出，台灣PMI此次總數的上升，是由於供應商交貨時間的大幅增加，以及庫存減少所致。但也需注意，同時出現就業成長（人力僱用）放緩，產出、新增訂單都出現更快速的下滑。

IHS Markit副總監費德（Annabel Fiddes）指出，3月期間新冠疫情全球大流行，各國為此祭出的嚴謹抗疫措施，全球主要市場的需求急凍，銷售壓力備出，經濟前景疲弱導致製造商對採購、購買和庫存，採取更為謹慎的作法，台灣製造業實際上是苦苦掙扎。

所幸，3月份全球大宗商品價格大降，緩解了製造業廠商的進料成本，同時部份產品降價求售，也讓業者價格壓力有所緩解。

費德表示，疫情持續漫延，接下來的幾個月將更具挑戰，隨著各國已共同投入抗疫，希望大家的努力能快點出現正向結果，PMI相關指數才能有機會回穩。

(工商 )