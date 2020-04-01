善牧花蓮瑞穗原住民服務中心為培力婦女所成立的「惟愛織心工紡」帶著原住民婦女們趕工製作棉質口罩套，鼓勵民眾防疫做公益。（善牧基金會提供／林良齊台北傳真）

近來全國上下都為新冠肺炎防疫而努力，善牧花蓮瑞穗原住民服務中心為培力婦女所成立的「惟愛織心工紡」帶著原住民婦女們趕工製作棉質口罩套，鼓勵民眾防疫做公益。

此外，在口罩供不應求的情況下，國人紛紛在口罩外再套上輕薄吸汗的口罩套，延長口罩的使用壽命。於是，善牧基金會培力的「惟愛織心工紡」婦女們提出想透過縫紉專長製作口罩套貢獻心力，大家齊心協助甚至帶回家趕工，製作300個口罩套。

「惟愛織心工紡」在104年成立，10來坪的場地，縫紉機、織帶機、拷克機、打版、熨斗等一應俱全，一群熱愛手作的阿美族人在這裡盡情創作著，除了傳承老嫗別具特色的十字繡手作小物。另外，也接受來自全國各地的客製化訂單，製作布包、飾品、帽子、識別證和書衣，希望讓有經濟自立需求的婦女以及返鄉定居的年輕人習得一技之長，且能夠穩定就業。

而專門庇護受暴婦女的善牧信心家園，甫成立的「信心工坊」也加入製作口罩套的行列；善牧台北市松德婦女暨家庭服務中心也於105年起，開設縫紉班課程，若婦女有興趣，會再媒合後續進階班課程等專業資源，期望協助婦女取得執照，累積未來把興趣轉換成收入的能量。

民眾可向03-887-0006洽詢。

(中時 )