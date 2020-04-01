金門傳出某照護機構住民疑似感染新冠肺炎，導致鄉親人心惶惶，縣府今（1）日傍晚專稿說明該長期臥病，與外界並無接觸的患者3採都是陰性，晚間已排除新冠肺炎診斷，並解除隔離，請鄉親放心。

縣府透過縣衛生局澄清，個案因症狀符合〈嚴重特殊傳染性肺炎〉通報定義，3月28日晚間收治地區醫院負壓隔離病房，當晚23時許採取檢體，隔24小時再進行第2次採檢。3月30日1採檢驗報告為陰性，3月31日晚間2採報告則顯示有判讀上的疑慮，因此又在4月1日進行3採，今天傍晚檢驗報告出爐，顯示為陰性，經中央流行疫情指揮專家會議討論後，於晚間排除新冠肺炎診斷，並解除隔離。

縣長楊鎮浯表示，此一個案情形相當特殊，在第2採報告有判讀上疑慮時，縣府團隊雖高度警戒整備，但也對檢驗報告結果高度存疑，認為個案長期臥床、無旅遊史、無接觸史、顯著症狀，近2個月也無訪客探訪，確診可能性應不高。經縣府團隊與地區醫院及中央疫情指揮中心商議後，決定第3次採檢送驗，今天傍晚確定3採結果是陰性後，才讓全體防疫人員緊繃的情緒稍稍緩解。

楊鎮浯感謝針對此一特殊個案，相關人員在處理過程的用心配合。他指出，在2採檢驗報告出來時，衛生局同仁高度警戒，立即與疾管署專業防疫專家聯繫確認疫調細節，匡列所有可能接觸者，並立即通知密切接觸人員留待家中，不要上班也不可出門，進行自主健康管理，等待第3次採檢報告結果出爐，最終在大家全力配合下，讓防疫工作能更週延的進行。

楊鎮浯表示，很慶幸最後確認個案為陰性，但經過此一案例的處理，也凸顯金門醫療的有限性與脆弱性，也告訴大家面對疫病，只有提高、再提高各項防疫整備和準備工作，才能在關鍵時刻做出適切的因應。

楊鎮浯說明，縣府為進一步提升地區的防疫整備能力，已正式行文中央疫情指揮中心，強烈要求中央派遣專業防疫團隊跨海協助進行防疫實兵操演，提高和強化各項防疫整備層級，務必做到各方面的防疫整備規格都高於台灣本島，才能讓鄉親安心。

縣府也提醒指出，疫情防控已進入社區防疫高峰期，清明連假由台灣返金人員流量也大，鄉親應落實自主健康管理，包括避免出入公共場所、外出全程配戴口罩、與他人保持適當社交距離（室外1公尺、室內1.5公尺），全力配合防疫，平安度過難關。

(中時 )