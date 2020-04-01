新冠肺炎疫情肆虐，我國確診病例今（1）再增至329例，對於境外移入個案增加，是否要在機場進行對入境旅客全面篩檢的討論也越來越多，疫情指揮官陳時中今天再次強調，「若放棄居家檢疫改為機場篩檢，造成的社會代價太高了！」

今日中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體再度提出進行「機場全面篩檢」的可行性問題。當中提到，有鑒於旅客在入境時可能會填寫不實的健康聲明，恐造成防疫缺口，再加上許多專家學者也都建議進行機場全面篩檢更能達到有效防堵。此外，居家檢疫補助費用累積金額逼近3億元，若改成全面在機場檢疫，防疫效果是否會更好？

對此，指揮官陳時中表示，「若以這樣的見解去做這樣的事情，我們的防疫早就破了。」他強調，目前有很多的確診案例都是在入境時毫無症狀，直到居家檢疫時發病後才檢驗出來的。若不加入居家檢疫，這些沒有發病的人就會在社會上「趴趴走」，如此一來形成的破口就太大了。

陳時中指出，如果要討論機場入境篩檢，必須再加上居家檢疫一起實施，學理上才站得住腳，但這樣花費就更難省了；而「入境者全篩檢，陰性全放」的建議，則絕對不可行。

陳時中解釋，全採的爭議在於考量到新冠肺炎尚存在許多「偽陰性」及「無症狀」個案，若全面篩檢的確可以抓出。但是在機場篩檢完的人，還是要做居家檢疫，對那些在機場沒篩出來，卻在家中發病的人來說就等於重覆採檢。

總而言之，全採結果陰性全放之所以不可行，是因為「偽陰性」患者若放出去，造成的社會代價太高；全篩加居家檢疫，的確可多抓到一些陽性確診，但偽陰性者在檢疫時期發病時也會被抓出來，機場篩檢反而只會降低民眾防疫心房，實際上對加強防疫的功用並不太大。不過陳時中呼籲，居家檢疫14天一定要做確實。

(中時電子報)