吳卓源（Julia）去年底推出第三張個人專輯《5am》，她在〈Fever〉第一次嘗試演戲，也在〈Things Things Things〉MV首度挑戰舞蹈，大獲好評。吳卓源擔任《ELLE》國際中文版雜誌4月號封面之星，談到未來的目標，她期待有朝一日能登上台北小巨蛋開演唱會，「每個華語歌手的夢想，就是登上小巨蛋，一萬多個人真的好澎湃！」她接著透露，父母至今從沒看過自己現場表演，「我都開玩笑說，等到我登上小巨蛋他們再來看就好，所以今年還不會看到爸媽（笑）！」而原本預計在五月舉辦的Legacy演唱會，目前也因為疫情延期。

吳卓源擔任四月號時尚雜誌封面之星。《ELLE》國際中文版雜誌提供

Julia從四歲開始學古典鋼琴，在父母的期望下，她理所當然認為自己以後會成為古典鋼琴家。但漸漸地，她發現自己並沒有那麼喜歡古典樂反而愛上唱歌，便會趁爸媽不在家時偷練唱歌、聽流行音樂，等他們進門時再速速跳回鋼琴前，Julia解釋：「他們也不是音樂人，但會覺得你都學了10幾年突然換跑道其實很浪費。」

後來她鼓起勇氣告訴父母，自己不想再繼續學古典樂了，大學也想念沒有專攻古典樂的音樂學院伯克利（Berklee）。「一開始也有經過冷戰與不理解的過程，但他們又希望我可以過得開心，所以在一兩個月的矛盾後，還是支持我去考Berklee念爵士音樂、現代音樂，很幸運我也考上了！」就這樣，Julia一個人拖著行李箱獨自從澳洲飛到波士頓，很衝，很拚，但也是父母需要看到的決心。

如今，她的爸媽一直在澳洲支持著女兒的夢想，至今沒有看過她的現場表演。「我第一張專輯發行時他們沒有什麼反應，直到〈走到飛〉、〈買榜〉出來後，陸陸續續在看我在校園演出、商演，發現我真的有在工作也有在做事，現在才開始百分百支持。」

吳卓源擔任四月號時尚雜誌封面之星。《ELLE》國際中文版雜誌提供

(中時 )