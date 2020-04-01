許瑋甯傳出與交往2年的攝影師男友劉又年已結婚，她始終沒正面回應，近日演出Netflix獨家華語影集《誰是被害者》，1日接受媒體視訊聯訪時，被問及老公劉又年有沒有看過預告片時，許瑋甯一度停頓數秒，一旁工作人員打圓場「親友有沒有看過」，許瑋甯才回「什麼時候有老公，不要亂加稱呼，是要嚇死誰，親友都有看過啦」。

《誰是被害者》月底將播出，許瑋甯、黃河、李沐昨接受媒體訪問，劇情設定以命案啟動各方人馬分頭尋找真相。許瑋甯在劇中飾演資深社會線記者「徐海茵」，為了搶獨家不擇手段，包括接近被害者家屬、撬開車門偷拍關鍵證據、假扮社工等，她笑說「徐海茵做的事就是很叛逆，小小壞事，演她很過癮」，比喻劇中自己像「千面女郎」。

《誰是被害者》黃河（左起）、許瑋甯、李沐1日接受媒體訪問。（Netflix提供）

許瑋甯在《誰是被害者》中飾演資深社會線記者。（Netflix提供）

過去許瑋甯在《目擊者》中曾飾演女記者抽菸，這回改抽尼古丁較重的男生煙，許瑋甯說劇組本來貼心幫換菸「我跟他們說不要換，換掉氣味整體感會不一樣」，不過她強調「小朋友不要學，那種東西就留在戲裡，私底下還是要為著身體健康」。二次合作張孝全，許瑋甯虧他「明顯瘦了很多，大概有五、六公斤」，笑說「我們都是啦，那時還好有他，不然我看起來太胖，互相幫襯」。

李沐則透露，有一幕是抽一下菸然後走掉，「沒想到我抽了整包，本來怕自己穿高跟鞋走會把自己摔出去」，也說自己很怕點火「常常被燻到」，劇中她手臂刺青，她笑說「一開始覺得好玩，後來像坐牢，因為得維持四小時，手露在外面很冷又僵硬在那邊」。

黃河在劇中扮女裝，他花一個月時間揣摩角色，自嘲「我每天在家穿男生T恤和四角褲，腳穿高跟鞋練習走路，畫面非常變態，而且常常扭到腳」，被問到若女友溫貞菱穿高跟鞋，會不會跟她換鞋穿？黃河笑說「很少女生鞋子讓我穿得進去，太難了吧」，至於女友是否有看過他扮女裝？黃河表示「現在劇情保密到家，大家應該還沒有看到女裝全貌」，而他也透露導演拍完後誇讚「黃河你好辣喔」。

許瑋甯在《誰是被害者》中飾演資深社會線記者，為此作足功課。（Netflix提供）

許瑋甯和李沐在戲中都有突破性演出。（Netflix提供）

(中時 )