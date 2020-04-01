新冠肺炎肆虐全球，各國股市首當其衝，金管會證期局3月31日公布上市櫃公司最新實施庫藏股情況，截至30日止，有230家實施庫藏股，已實施的金額達19.29億元、預計實施的還有592.54億元，合計達611.83億。

全球股市上沖下洗，震盪幅度大到美股斷融，為穩定台股，金管會祭出鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股。對於這波執行庫藏股，《財訊》社長兼發行人謝金河表示：「這是史上最大規模的庫藏股執行計劃，經營者用實際行動捍衛公司的股價，如果全數有效執行，這可能又是一次籌碼大換手，對台股生態會帶來一次大改變。」

金管會證期局副局長張振山表示，截至3月30日止，庫藏股已實施的件數有17件、金額為19.29億元，進行中的有213件，金額為592.54億元。實施庫藏股的上市櫃公司前三大產業為電子零組件33件、半導體21件及其他電子類20件，金融業則有8件。

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(中時電子報)