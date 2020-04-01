新冠肺炎疫情不斷擴散，3月25日2名自美國返台的高中留學生，回到花蓮住家後原本應該落實14天自主居家檢疫，沒想到卻外出買蚵仔煎，更高調在IG發文大嗆網友。遭民眾檢舉後，2人各被開罰10萬元罰鍰，無辜的蚵仔煎店家隔日閉店1天消毒，3月31日也公告表示，為了顧及社會觀感，決定停業1個月。

3月25日2名留美高中生返回花蓮後，高調在社群網路IG上PO出自己戴上口罩，外出買蚵仔煎的照片，被友人私訊質疑「不用居家隔離嗎？不要扯台灣防疫後腿！」留學生竟態度囂張，不以為意回嗆「買個午餐是在哭？」2名學生因為作風過度高調，遭到民眾舉發，各自被罰10萬元罰鍰。

無辜遭牽連的蚵仔煎老闆於3月31日公告將店休1個月。（圖／翻攝臉書）

無辜遭牽連的蚵仔煎老闆於3月31日公告將店休1個月。（圖／翻攝臉書）

2名高中生接觸過的蚵仔煎小吃店也無端遭受連累，在事件發生隔日閉店全面消毒，3月31日店家鐵門拉下，又再貼出公告「4月店休1個月，5月1日開始再繼續為大家服務」。老闆在臉書粉專表示，店休主要是因為最近疫情影響，人潮和生意減少，另一方面顧及社會觀感，決定讓店裡員工自主健康管理，所以休息1個月，確保安全無虞再重新營業。

許多顧客得知店休消息都感到非常不捨和可惜，紛紛在貼文底下留言「要怪那2個小屁孩趴趴走」、「老闆好倒楣喔」、「店家真是受到無妄之災」、「老闆加油」，也有網友同時提議老闆應該跟這2名高中生求償損失。

(中時電子報)