在南韓，為了幫助那些因為新冠肺炎疫情擴散而陷入生死存亡關頭的店家，越來越多的消費者選擇先付款或鼓勵身邊人購買。個別消費者和企業、地方自治團體等出面發起「善良消費」運動。

《朝鮮日報》網站報導，首爾一家以嫩豆腐湯聞名的店家，平日午飯時間108個座位座無虛席，但從一個月前開始，上門的客人不到30人。3月23日，老闆遇到了一件意想不到的事。兩位常客來吃了2萬韓元（約490台幣）卻要求老闆刷卡5萬韓元。老闆詢問原因，他們表示：「以後還來吃，先付錢而已。」像這樣支付兩倍左右餐費的客人有7桌。客人表示：「請加油」，「以後生意好了多送點免費小菜」，並沒有表明自己的身份。老闆說：「每天都在硬撐，因為這些客人又有了勇氣。」

有人最近在網路發文稱：「在家待著悶得慌，一起來拯救花農吧」，並上傳了許多美麗的花束照片。這是網友發起的「花籃挑戰」和「手捧花（Bouquet）挑戰」，旨在幫助因為各種活動取消導致銷售驟減的花農。自行購買或被贈送花的人在社交媒體上傳認證照後，指名1到3人接力送花。不僅政客和企業家，連藝人也參與。

報導指出，農戶們原打算3-4月向學校食堂供應食材，如今因為推遲開學而一籌莫展，幫助農戶的「食堂環保農產品套餐也十分受歡迎。為幫助學校食堂供應農戶的善良消費筆數約達1.5萬。京畿農食品振興院有關人士稱：「農民們說非常感謝，還到物流中心來幫忙包裝和分類。」

(中時 )