台南趣陶漫旅推出親子塗鴉牆體驗，小朋友塗鴉後可把畫作帶回家。（台南趣陶漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

台南趣陶漫旅推出線上購券及線上訂房優惠，住宿券下殺1.8折。（台南趣陶漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，位於台南市楠西區的凱撒飯店連鎖集團趣陶漫旅飯店，打出多項優惠方案促銷，假日遊客數有守住，平日遊客只剩2成，但實際營收卻只是往年同期一半，業者自力救濟，再推出線上購券及線上訂房優惠，住宿券下殺1.8折。

趣淘線上旅展推出線上購券及線上訂房兩種專案，還未確定出遊日期的民眾，可選擇線上購券，趁此波優惠先購買住宿券，等到想使用時再憑券入住，自由度超高，還能享有20送1優惠。

加購「趣淘CHAM玩券」，可再用超低價折抵兩人加人加價、兌換雙人特色風味套餐或是升等25坪超大套房的優惠三選一，輕鬆升級奢華假期無負擔。

已經安排好出遊計畫的朋友則可以選擇線上訂房，直接下訂搶房，不必擔心出遊前才發現熱門假期無房可住好掃興。線上訂房活動即日起至6月底前，周六、假日入住不加價；周日至周五平日入住，每房贈2杯比利時生啤酒。最熱門的暑假周日至周五期間入住旺日通通不加價。

曾文水庫風景區內的趣陶漫旅飯店，有全台第一座連續確保系統高空繩索場可體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，室內有密室脫逃、鐳射戰場等設施，兒童節連假期間，成功挑戰兒童攀岩的小朋友即可獲得Pushbike或桌遊體驗券。

受疫情影響，民眾出門旅遊意願低落，趣陶漫旅自力救濟，除推出住宿優惠，也推出歐美最流行的親子塗鴉牆體驗，藉由天馬行空揮灑創作塗鴉，激發小朋友的想像力、五感體驗，增進親子間美好的回憶，希望家長帶小朋友來嘗鮮，還可把創作後的畫布帶回家珍藏。（飲酒過量有礙健康）

(中時 )