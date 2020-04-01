嘉義縣環保局鼓勵公廁設「口罩垃圾桶」，推自製口罩之歌影片宣傳。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局特別針對列管的1437座公廁，推動鼓勵設置「口罩垃圾桶」。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣環保局鼓勵公廁設「口罩垃圾桶」 推自製口罩之歌影片宣傳

各縣市陸續傳出廢棄口罩之亂，為避免廢棄口罩成防疫破口，嘉義縣環保局特別針對列管的1437座公廁，推動鼓勵設置「口罩垃圾桶」，另環保局長張根穆還親自上陣拍KUSO影片宣傳，呼籲口罩不要亂亂丟。

嘉義縣長翁章梁表示，新冠肺炎疫情持續延燒，民眾使用口罩需求提高，伴隨而來的是隨地亂丟口罩問題，環保局近日發現許多列管公廁外圍或廁間內，使用後口罩亂丟現象日漸嚴重，有些甚至直接掛在洗手台或馬桶做「展示」，因此特別呼籲民眾，使用後的口罩應確實丟入垃圾桶，大家一起維護公廁如廁環境及清潔。

張根穆說，嘉縣許多列管公廁配合「衛生紙丟馬桶」政策，減少部分廁間垃圾桶設置，讓公廁也遭到「口罩之亂」波及，未來除了要求列管公廁管理單位應提供「口罩垃圾桶」外，也會在桶外張貼「亂丟口罩比沒戴更可怕」等宣導標語，提醒鄉親切勿隨意在公廁內外環境棄置口罩，同時加強公廁環境稽查，若遭查獲隨意棄置口罩，最高將可罰6000元，並可按次告發處分。

(中時 )