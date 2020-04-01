搶清明與婦幼節連假旅宿商機，台北君悅酒店祭出期間限定「放風價」，每日限量十間，每房每晚僅須3,800元起；住宿期間不僅享有館內餐飲優惠，並可無限使用綠洲健身中心、戶外溫水泳池與三溫暖等休閒運動設施，享受食宿樂遊。

台北君悅酒店在4月並有「連住兩晚，加送三千」的「暢心怡然」優惠住房專案，任一房型連續入住兩晚，不僅可於下榻期間無限使用綠洲健身中心、戶外溫水泳池、三溫暖等館內設施，亦獲贈可用於館內餐飲與SPA的3,000抵用金，讓入住時間變長、享樂更多、荷包更輕省。

針對親子市場，除了原本在室內就能體驗露營趣味的「寶貝探險家」住房專案之外，台北君悅酒店也提供週六中午12時即可入住，並延遲退房時間至週日下午四時，住好住滿28小時，適合全家一起參與的「童樂」住房專案，在四月份規劃「歡樂健體」、「品味香氛」與「小小廚神」三種課程，每房每晚5,600起，依所選課程而有不同價格，號召親子家庭大手牽小手，一起到台北君悅度過有吃有玩的愉快週末。台北君悅酒店表示，童樂住房專案，每房至多可入住兩位大人與兩位小孩。

台北君悅酒店在「歡樂健體」課程中所安排的小小魔術師體驗，藉由趣味魔術練習以及創意氣球實作的過程，增進手部肌肉運用與協調能力；並透過適合4至7歲孩童參與的池畔瑜珈，提升小朋友肢體伸展與沉穩專注力，適合動靜均衡發展的孩子。

生活中常會出現粉紅泡泡的孩子，不妨選擇適合８歲以上孩童的「品味香氛」課程。從發揮想像力的擴香木片畫，到考驗細部操作的擴香捕夢網，或是好玩又實用的精油沐浴球，透過不同主題的趣味香氛手作體驗，實踐生活美學的鑑賞力。

對於酸甜苦辣有興趣的孩子，最適合專為6歲以上小朋友設計的「小小廚神」課程。由五星級廚藝團隊主廚親自指導，從「作中學、學中作」的過程中培養餐飲美學的鑑賞力與惜食愛物的態度。4月11日（六）的隔天剛好是西洋文化的重要節日「復活節」，也因此特別安排節慶限定的彩蛋活動，僅此一場。

為搶宅食商機，台北君悅酒店並推出線上購物網，從每日銷售近兩百套的「君悅美饌家宴」四人外帶套餐、到一人獨享剛剛好的美味餐盒，或是心心念念的館內餐廳招牌單點料理，各類五星級美饌輕鬆在家吃！四月底前更有八折優惠。

(工商 )