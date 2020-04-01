新冠肺炎疫情延燒至全球，義大利已成為歐洲疫情最嚴重地區，目前累計確診人數已突破10萬，死亡人數更高達11500人，致死率超過10%；不過美國新冠肺炎確診人數累計超過16萬人，死亡病例約3100起，與義大利相比，致死率低了許多。對此，CNN也歸納出了義大利會成為「全球最高致死率國家」的3大關鍵。

CNN指出，義大利目前的篩檢能量不足，所以現在只對於出現嚴重症狀的病患進行採檢，因此實際感染狀況現在還難以掌握。米蘭薩科醫院（Sacco Hospital）傳染科主任加里（MassimoGalli）也表示，義大利實際的確診人數遠比現在所呈現的數字還來的多，若是對全體人口擴大採檢，致死率就會降低。

義大利疫情嚴重的其中原因就是高齡化社會。（圖／路透）

由於義大利的老年人口比例高，規模僅次於日本，老年人對於病毒的免疫力本就較低。根據當局所公布資料顯示，義大利新冠肺炎死亡病例的平均年齡為78歲，加里表示，雖然義大利優異的公衛體系讓原本患有其他疾病的老年人繼續存活，「但他們的身體狀況非常脆弱，可能被諸如新冠病毒之類的病毒所摧毀。」不過也並非所有高齡人口感染新冠肺炎就一定無法治癒，日前有一位高齡102歲的老奶奶感染新冠肺炎，經過20天的住院治療後痊癒出院，對於義大利的老人家來說，這個案例成為了一份希望。

新冠肺炎對高齡患者相當不利。（圖／路透）

義大利政府鎖國至今已3週，新增病例明顯逐漸減少，當局也宣布將延長封鎖時間至4月12日「復活節」，若民眾違反規定，將面臨最高3000歐元（新台幣99800元）的罰款。但帕多瓦大學（University of Padua）病毒學家帕魯（Giorgio Palù）透露，他認為義大利的防疫封鎖措施與中國比起來，不夠「有力或嚴格」，不過在民主國家中，能做到最好就是只有這樣了，因為有些憲法所保障人民的權利，已因此被剝奪了。

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(中時電子報)