正在大陸上海進行24小時加班生產的3M公司KN95口罩生產線。（圖／新華社）

據美媒報導，美國疫情擴大，醫用口罩出現嚴重短缺，許多醫護人員因對外爆料醫療防護物資不足而遭解雇。但是，美食品藥品管理署(FDA)卻拒絕了大陸製的KN95口罩進入美國。

據《環球時報》引述美媒BuzzFeed報導稱，大陸製KN95口罩是美3M公司N95口罩的替代品，但美國食品藥品管理局（FDA）拒絕允許其進入美國，此一決定是否有背後的「政治原因」，相當啟人疑竇。因為現在美國各地的醫院都拚命尋找N95口罩來保護治療新冠病毒患者的醫護人員，但美國政府卻禁止可能是世界上最豐富替代品的進口。

美國疾病控制中心（CDC）表示，KN95口罩的有效性與N95相同，是「供不應求的」N95口罩的眾多「合適替代品」之一。根據全球最大的口罩製造商3M的說法，KN95 與N95口罩「等效」，並且「可以預期其功能非常相似」。但根據法律規定，沒有FDA的批准，口罩和大多數醫療設備都不能進入美國市場出售。

報導說，為緩解美國醫療防護裝備的短缺，FDA 日前緊急批准了歐盟和5個國家（澳大利亞、巴西、日本、韓國、墨西哥）認證的非N95口罩，但大陸的KN95口罩沒有獲得緊急授權。「如果沒有FDA的批准，進口商會猶豫訂購KN95口罩，因為他們擔心會被海關扣押。許多醫院都拒絕接受這些捐贈，即使是免費的，因為他們擔心如果醫護人員在使用未經許可的設備時生病，將會承擔法律責任。」

對於KN95的問題，美FDA沒有回應媒體置評的請求。目前包括N95和KN95在內的所有口罩絕大部分都在大陸製造，現在美國也必須與幾十個搶購口罩的國家競爭。美國進口商表示，「現在更容易買到KN95口罩，N95很難買到。但我不想因口罩規格冒險損失50萬或100萬美元。」

報導指出，有些人認為FDA刻意遺漏陸製產品可能是由於中美之間的緊張關係，但有部分醫療用品供應商正在詢問FDA批准進口KN95口罩的事宜，FDA可能正在考慮允許進口KN95。有些醫院固然拒絕接受KN95口罩，但由於口罩極度短缺，有些醫護人員被迫接受捐贈而來的KN95口罩，部份商店裡也有出售。

但是大陸外交學院教授李海東卻認為，FDA的決定顯然是政治考量，美國政府與軍方明確地表達立場，即要利用此次疫情擺脫對大陸醫療材料及設備的依賴。

(中時電子報)