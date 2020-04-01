1對夫妻因經濟困頓無力扶養子女，竟透過郭姓男子，將2名子女賣給林姓男子，雲林地方法院1日依「成年人故意對兒童共同犯買賣人口罪」，判處這對夫妻各有期徒刑5年；郭男判2年、緩刑4年，並向公庫支付20萬元；林男已身亡公訴不受理。

雲林地方法院判決文指出，被告夫妻A女、B男為C男的父母，因經濟困頓無力扶養，而於2016年透過被告郭男，將親生兒子C男賣給被告林男（已於2019年8月死亡），並自林男處獲得買賣C男的對價50萬元。

A女、B男於2017年間，再透過郭男媒介，同意再生育1名子女並以80萬元賣給林男，A女轉告林男她懷孕後需先行支付30萬元，孕期再按月給2萬元營養費，A女產下D女後不久即將D女交給林男扶養，並自林男取得餘款50萬元，A女並配合林男辦理認領手續。

判決文指出，A女、B男將C男、D女視為有價商品，本不宜輕縱，惟A女、B男於產下C男前已育有4子女，加上經濟困窘無力扶養C男，為使C男獲得妥善的生活照顧，不得已出賣親生子。

另A女、B男於產下C男後本已決定不再生育，但考量家中經濟因素外，也想到C男需要手足陪伴，因此同意林男要求，再產下D女交由林男扶養，而C男、D女交予林男後均受到悉心照料。

判決文指出，考量B男犯後始終坦承犯行，A女一度否認犯行，後來也坦承犯行，態度尚可，且衡量A女、B男了解林男的家庭背景，本案與色情業者販賣人口為性交或猥褻行為之惡性顯然不同，因此依刑法第59條規定減輕其刑。

(中時 )