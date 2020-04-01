美國新冠肺炎疫情加劇，連停泊在關島的核子動力航母「羅斯福號」艦上確診人數也增至200人，艦長克羅澤上校罕見緊急致函五角大廈求救，請求海軍協助，讓全員下船隔離檢疫，避免情況惡化，成了瘟疫船。羅斯福號艦長稱，現在並非戰爭時期，艦上官兵不需要犧牲，呼籲盡快讓船員下船隔離。但國防部長艾斯博稱，羅斯福號航母還未到撤離的時候，拒絕艦長的請求，僅承諾提供醫療援助。

根據《舊金山紀事報》獨家取得艦長克羅澤上校（Capt. Brett Crozier）長達4頁的信件，稱此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲，若不及時行動，就失去美國最可靠的資產，即海軍官兵。克羅澤上校指，航母空間有限，不可能隔離患者，也無法遵照疾管局要求保持社交距離的指示。但病毒正加速擴散，當局必須採取果斷行動，讓全部船員上岸接受檢測並隔離，然後全艦進行消毒。目前艦上有4000名船員及1000名艦載機聯隊官兵。

不過國防部長艾斯博（Mark Esper）在訪問中，未直接回應以上信件，但被問及應否撤離時，他說：「我不認為現在是撤離的時候。」他又指，當局已調動大批補給，包括醫療援助給航母，並為船員提供更多的醫護人員，目標是控制疫情。

羅斯福號3月24日在海上出現3例確診後，確診人數急升，所幸患者目前都無嚴重症狀。該艦3月27日提前抵達關島，全員接受檢測並隔離14天。但軍方每天最多檢測200人，且僅安排部分確診人士下船治療，其他人被迫留在艦上狹窄的空間。

艾斯博認為目前毋須疏散羅斯福號，更卸責由海軍自行處理。美國代理海軍部長莫德里（ Thomas Modly ）表示，目前關島並無足夠的床位可供官兵隔離，是否在飯店內設置帳篷仍須與當地政府協調，美國海軍部門也正致力解決「羅斯福號」面臨的危機。莫德里也承認該艦至少未來數周都要停在關島。

(中時 )