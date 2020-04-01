鈞泰違反資訊申報規定 處1萬元違約金 19:372020/04/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，鈞泰（6131）未依規定時限完成108年度財務報告可延伸商業報導語言檔案格式（IFRSs iXBRL）等資料申報，經查符合證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第6條第1項之情事，故處以違約金1萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #申報 #鈞泰 #證交所 #違約金 #未依 也許您會感興趣 推薦閱讀 衡平 遭處違約金30萬 04:102020/03/30 證券．權證 《證交所》州巧競拍均價15.27元 申購價15元 17:052020/03/30 財經 FH美國金融股ETF自5/5起終止上市 18:502020/03/30 財經 證券知識遠距教學 迴響熱烈 04:102020/03/31 證券．權證 金麗-KY違反重訊 遭罰10萬元 18:522020/03/31 財經 恩得利未申報108年財報 大略-KY獲展延到4月底申報 20:542020/03/31 財經 《稅收》個人綜所稅申報 財政部提5改變＋因應防疫3辦法 11:252020/04/01 財經 證交所攜手寬量國際 創新線上引資 15:202020/04/01 財經 英文版資訊觀測站 3月31日起上線 18:222020/04/01 財經 14家公司適用首批退場機制 19:002020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。