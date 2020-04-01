證交所表示，鈞泰（6131）未依規定時限完成108年度財務報告可延伸商業報導語言檔案格式（IFRSs iXBRL）等資料申報，經查符合證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第6條第1項之情事，故處以違約金1萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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