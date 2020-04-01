台鐵台北站售票處地上貼有顯目的膠帶，提醒民眾排隊間距至少要相隔1.5公尺。（黃世麒攝）

坊間連鎖速食餐廳，顧客間自動維持一定的距離。（黃世麒攝）

1日是清明連假前夕，台北車站下午起出現返鄉人潮，民眾拖著行李箱候車，與旁人自動保持一定的距離。（黃世麒攝）

在月台候車的旅客自動與前後保持一定的間距。（黃世麒攝）

社交距離第一階段 無法維持場所應主動停業

為因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心1日宣布社交距離規範，室外人與人間距要隔1公尺，室內則是1.5公尺，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，應停止營業。

高鐵台北站工作人員1日緊急在售票處量測距離，並貼上顯目的膠帶，提醒民眾排隊間距。

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