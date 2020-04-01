社交距離規範出爐 ！清明連假返鄉旅客與旁人自動保持距離 20:312020/04/01 中時 黃世麒 、影音、 吳梓鍹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵台北站工作人員1日緊急在售票處量測距離，並貼上顯目的膠帶，提醒民眾排隊間距。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵台北站售票處地上貼有顯目的膠帶，提醒民眾排隊間距至少要相隔1.5公尺。（黃世麒攝） 坊間連鎖速食餐廳，顧客間自動維持一定的距離。（黃世麒攝） 1日是清明連假前夕，台北車站下午起出現返鄉人潮，民眾拖著行李箱候車，與旁人自動保持一定的距離。（黃世麒攝） 在月台候車的旅客自動與前後保持一定的間距。（黃世麒攝） 社交距離第一階段 無法維持場所應主動停業 為因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心1日宣布社交距離規範，室外人與人間距要隔1公尺，室內則是1.5公尺，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，應停止營業。 高鐵台北站工作人員1日緊急在售票處量測距離，並貼上顯目的膠帶，提醒民眾排隊間距。 (中時 ) #社交距離 #清明連假 #旅客 #台鐵 #高鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 社交距離不用尺量 伸長手臂就能測出 12:322020/03/30 生活 清明連假降雨熱區曝光 明日2地區有雨 22:272020/03/30 生活 桃機啟用41年來最慘 3／29入出境2474人次 創單日新低 04:102020/03/31 財經焦點 濕涼到下周 清明連假雨最大時間曝光 08:362020/03/31 生活 清明連假 監委張武修提醒加強國道休息站維護 09:462020/03/31 政治 清明連假兒童免費遊化石園區 消費就送紋身貼紙 10:162020/03/31 旅遊 清明連假防疫防塞車 永康警製「懷舊日曆」吸睛 10:362020/03/31 社會 為何學歐美社交距離防疫？台大醫一句話破盲點 00:132020/04/01 生活 社交距離1.5公尺上路 無法維持場所應主動停業 14:142020/04/01 生活 連假出遊恐成防疫破洞？「社交距離」降低傳染力 17:372020/04/01 新消息 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 哪職業易染新冠肺炎？張上淳：這2族群最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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