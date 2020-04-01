社會住宅資訊。（台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

為實踐居住正義，保障市民住的權利，台南市政府採三階段、多管齊下推動社會住宅政策，包括整合性住宅租金補貼、包租代管、多元興辦住宅等。其中，社會住宅興建目標2000戶，由公辦都更回饋取得855戶，預計明年起陸續動工；南市府自行興建1145戶；市長黃偉哲說，政府多元方式取得社會住宅，不僅節省公帑又可幫助民眾平價承租，且不少社會住宅區位佳、品質好，顛覆過去國宅刻板印象。

黃偉哲表示，過去民眾多半認為社會住宅必須由政府興建，也就是類國宅概念，惟現今客觀條件已不同，目前定義的社會住宅須滿足三項條件，包括由政府以多元方式取得的住宅、只租不售、提供給較弱勢者承租，除了租金補貼及包租代管措施，市府持續努力完成中央承諾台南市的2000戶社會住宅。

都市發展局表示，目前租金補貼措施是依申請者條件評分排序，通過申請者每月可領3200元，其中身心障礙、特殊境遇家庭、原住民、50歲以上民眾可加分優先補助，自96-108年共核定4萬1,756件，今年預定核定7,000件，市府持續推動包租代管，自107年起每年推動1,200戶，包括由市府委託業者「包租包管」600戶及「代租代管」600戶。

社會住宅興建目標2000戶，由公辦都更回饋取得855戶，預計110-112年陸續動工；南市府自行興建則為1,145戶，預計110-113年陸續動工。

台南市政府規畫將30％社會住宅戶數提供社會經濟弱勢戶申請，70％之戶數提供剛出社會、創業青年、剛成立家庭青年等需要短期幫助及存頭期款購屋的一般戶申請。

都發局說明，市府興建社會住宅財務自償規畫，在興建期係由市府全額融資，營運期則透過內政部非自償性經費補助及收租營運盈餘逐年償還貸款，目標營運50年可清償，市府自建首案基地位於北區的小東路，共計350戶，目前已委託建築師事務所進行工程設計，預計明年年動工，2023年完工，未來可提供北區、中西區、東區市民及成大學生之需求。

另外，去年內政部花敬群次長拜會黃偉哲市長時，允諾協助興辦社會住宅，並責成國都中心在台南興建2000戶，目前正由內政部營建署城鄉分署辦理先期規劃，都發局並將持續協助土地盤點評估作業，爭取明年起啟動每年800戶計畫。

(中時 )