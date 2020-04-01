受新冠肺炎疫情影響，新北市暫時銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點的開放和活動，為讓長者在家仍能持續運動，保持身體健康，提升免疫力，新北市府透過13家有線電視業者拍攝「防疫動健康、大家一起來」教學影片，今（1）日起正式上線，每天上午8時和下午3時，在各系統第3頻道播出20分鐘，讓長者在家中也能跟著一起運動。

永和民權社區理事長邱秀蘭表示，據點已經暫停運作一個月，許多長輩都無法到據點活動，非常感謝市府拍攝動健康教學影片，讓長者在家每天至少2次可以跟著動一動。

社會局長張錦麗表示，除了銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點暫停運作，還有松年大學、銀色奇肌班和樂齡學習中心等春季班都已暫停開課，市長侯友宜為了讓長者持續運動保健康，與13家有線電視業者合作，拍攝「防疫動健康、大家一起來」教學影片，包含揚生自癒力、菲特邦肌耐力、梅門甩活力和福智護身力等，市長還帶頭一起運動，希望長者在家也能勤勞運動。

(中時 )