由陳庭妮主演短片《76号恐怖書店-計程車》將在5日上架，日前傳了7年的緋聞男友胡宇威喊話要在公開場合求婚，陳庭妮透露「成家和生小孩是我一定會做的事情，我也很期待那一天的到來，這是我自己安定人生的重要過程」，更說因為演戲經歷各種婚紗、生產，她認為婚禮就像是要辦一場很辛苦的活動，「我反而不會覺得婚禮要怎麼樣，只希望一切簡單溫馨」。

《76号恐怖書店》共四部短片，包含《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》，上映以來頗受好評，劇中經歷逼真生產過程，她透露自己原本想規劃28歲結婚、30生小孩，「還要當最辣的辣媽」，但也坦言小時候的夢想就是用來一一打破的。不過因著對於家庭憧憬，陳庭妮私下愛看房仲廣告「早已便我的休閒日常，覺得很療癒，也有無限想像空間」，更向身旁好友透露若不拍戲「我超想賣房子」，她也曾位好姊妹找新房，「我每次去他們家，都覺得與有榮焉，我好像也參與成家的幸福」。

劇中陳庭妮和喜翔對戲，陳庭妮對他演出父親無力的眼神感到心疼，認為他把父親柔軟的內心表露無疑，「喜翔大哥完全激發出劇本以外的生命力」。現實中陳庭妮對爸爸很崇拜，「他很高，小時候會把我扛在肩膀上，讓我去看我看不到的地方，簡直是我的大樹」，也認為男人當一家之主、當個大樹，往往難把情緒說出口「我們常常忘記爸爸也是人，也會累，也有喜怒哀樂」。

該部戲雖以靈異為基調，但陳庭妮認為要傳遞給觀眾是溫暖而非驚嚇，「告訴大家愛要即時，成長過程雖然難免有過不去的陰影，但只要願意破解心魔，人生樣貌會完全不一樣」。《76号恐怖書店-計程車》將在5日於myVideo上架。

陳庭妮在《76号恐怖書店-計程車》劇中逼真演出生產過程。（七十六号原子提供）

喜翔在劇中演出讓陳庭妮感到心疼。（七十六号原子提供）

陳庭妮在《76号恐怖書店-計程車》劇中被鬼纏繞，右為演員林雨葶。（七十六号原子提供）

陳庭妮在《76号恐怖書店-計程車》劇中常處於驚嚇狀態。（七十六号原子提供）

(中時 )